Paul George : « Je ne sais pas comment cela va se passer, mais je ne pense pas que ce sera pire qu’à Indiana »

- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Ce soir les Los Angeles Clippers se déplacent dans l’Oklahoma pour affronter le Thunder, ce qui marquera le premier retour de Paul George à Oklahoma City depuis son transfert. Un transfert qu’il a lui-même demandé un an après avoir re-signé à OKC et on peut s’attendre à un accueil bruyant, pas forcément très chaleureux.

« J’ai tout vu, je suis prêt. Je serai prêt à attendre des applaudissements et des sifflets. » Paul George

Il est habitué aux mauvais accueils, c’est le cas à chaque fois qu’il revient dans l’Indiana, qu’il avait quitté en demandant son transfert.

« Je ne sais pas comment cela va se passer. Je ne pense pas que ce sera pire qu’à Indiana. Mais peu importe, le message sera le même, il y aura des gens que j’aime toujours, certains dont je suis proche. Je reste lié à la communauté et je l’aime toujours parce qu’ils font partie de mon histoire. Qu’il y ait des applaudissements ou des sifflets, cela reste un boulot. » Paul George

Les fans du Thunder ne sont en général pas tendres avec les joueurs qui quittent la franchise, mais Billy Donovan aimerait qu’il soit bien accueilli.

« J’espère qu’il sera bien accueilli. Ça a été un joueur de grande classe, un grand pro, un super gars à côtoyer. J’ai le sentiment que lorsqu’il était là, il y était à fond. Il a fait tout ce qu’il a pu pour aider l’équipe. » Billy Donovan

S’il y a des sifflets, ce qui est fort possible, Kawhi Leonard pense qu’il s’en nourrira comme lui a pu le faire hier soir à San Antonio.

« Je ne sais pas comment il vont l’accueillir. Mais s’il y a des sifflets, cela ne peut qu’aider notre équipe. S’il entend des sifflets à chaque fois qu’il touche le ballon et que le public est agressif, cela va l’aider. » Kawhi Leonard

Rendez-vous ce soir à 1h du matin.

Via USA Today