- in Philadelphia Sixers

By ClemFiz

Philly vainc ses démons contre la zone des Wizards et se reprend malgré le carton de Bradley Beal

La troisième a été la bonne pour Philadelphie. Opposés une nouvelle fois (comme contre Miami et Dallas) à une défense de zone contre Washington samedi soir, les 76ers – qui restaient sur 3 défaites – l’ont emporté 125-108 derrière les 21 points à 8/15 et 13 rebonds de Joel Embiid, 21 points à 9/17 de Josh Richardson ou encore 14 points à 5/10, 8 rebonds et 11 passes de Ben Simmons. Sans certains de leurs joueurs clés, les Wizards n’ont pas été aussi efficaces que leurs prédécesseurs.

Les Sixers (52.1% aux tirs contre 40.9%, 14/33 à 3-points contre 7/31) ont pris le contrôle sur un 19-0 en 6 minutes dans le 2ème quart-temps, transformant un avantage 34-30 en avantage 53-30 à 4’19 de la mi-temps. Bradley Beal (36 points à 13/24, 8 rebonds et 6 passes) a ramené les siens à 4 points sur un 3-points à 1’40 de la fin du 3ème, 84-80, mais les locaux ont répondu en inscrivant les 4 derniers points de la période pour prendre un avantage 88-80 avant de jouer le 4ème.

Un 4ème dominé 37-28 par les hommes de Brett Brown. C’est une 3ème défaite d’affilée et une 9ème en 11 matchs pour Washington. Isaiah Thomas a marqué 20 points mais a été éjecté à 2’53 de la fin pour avoir fait intrusion dans les gradins.