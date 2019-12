Retour encore repoussé pour Kyrie Irving

Touché à l’épaule droite le 12 novembre dernier face au Jazz, Kyrie Irving avait joué deux jours plus tard face aux Nuggets avant d’être mis au repos. On pensait que ce n’était l’affaire que de quelques matchs puisque les Nets n’avaient pas communiqué de durée d’indisponibilité précise, mais 5 semaines plus tard, toujours pas de trace du meneur de jeu. Son retour est sans cesse repoussé et alors qu’on pensait qu’il était imminent, Kenny Atkinson a refroidi ceux qui attendent le All-Star. Alors qu’il y a deux semaines il annonçait que les Nets prévoyaient qu’il s’entraîne avec le reste de l’équipe quelques jours plus tard, il a confié hier qu’il n’avait toujours pas été autorisé à s’entraîner avec contact.

« C’est la prochaine étape. Pour l’instant nous n’en sommes pas encore là. » Atkinson

En son absence les Nets se débrouillent bien puisqu’ils ont remporté 12 de leurs 18 matchs avec un grand Spencer Dinwiddie.

Via NY Post