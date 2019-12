Spencer Dinwiddie régale sous les yeux de son idole : « Je suis un gars vraiment relax la plupart du temps, mais pas avec Kobe »

- in Atlanta Hawks

By ClemFiz

Surprise hier soir à Brooklyn puisqu’au premier rang pour la rencontre entre les Nets et les Hawks au Barclays Center, Kobe Bryant était présent avec sa fille Gigi. Ils n’ont pas dû être déçus du spectacle proposé puisqu’on a eu droit à un énorme duel de meneurs entre Spencer Dinwiddie et Trae Young. Le jeune meneur, qui avait déjà eu l’honneur de jouer devant le Black Mamba il y a quelques jours au Staples Center, a de nouveau fait le show devant une de ses idoles et une de ses grandes fans, Gigi, avec 47 points

« Je savais que Kobe venait avant vous tous. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai décidé de jouer malgré le fait que je sois malade. C’est toujours super de le voir. J’ai grandi en étant un de ses plus grands fans et évidemment il était là avec sa fille. C’est une étudiante du jeu aussi. Elle bosse avec mon entraîneur donc c’est super de la voir vouloir venir me voir jouer. C’est assez énorme. » Trae Young

Mais Spencer Dinwiddie lui a piqué la vedette. Le meneur des Nets a frôlé son record en carrière avec 39 points à 13/27, 6 rebonds et 6 passes pour permettre aux Nets de valider un comeback de 18 points. Il a notamment été énorme en dernier acte avec 16 points, soit plus que toute l’équipe d’Atlanta puisque Brooklyn a remporté le quart 37-14.

« Je suis un gars vraiment relax la plupart du temps, mais pas avec Kobe. Il est de loin mon joueur préféré de tous les temps. Sa carrière c’est toute mon enfance. J’étais tout excité. C’est sûrement pour ça que j’ai raté mon premier tir à 3-points, contre la planche. Vraiment, sans mentir. » Spencer Dinwiddie

Kobe a clairement apprécié le spectacle et lui a fait savoir après le match en allant le féliciter

« Il était genre : tu joues comme un All-Star.’ Et je lui ai dit ‘Man, j’essaye. Merci.’ Évidemment pour moi c’était énorme. C’est Kobe. C’est le Black Mamba. Je ne le connais pas personnellement, mais je suppose que désormais c’est le cas. Nous sommes les meilleurs potes maintenant. (rire) » Dinwiddie

Surtout Gigi a dû apprécier et elle était même la raison de la venue de Kobe, elle voulait voir à l’oeuvre le meneur des Nets, en mode All-Star en l’absence de Kyrie Irving.

« Merci à la fille de Kobe. Tu m’as fait ma soirée et mon Noël. » Dinwiddie

via Forbes