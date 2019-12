Trae Young frôle son record en carrière mais Spencer Dinwiddie a le dernier mot ! Utah et Chicago enchaînent, Memphis domine Sacto

- in Résultats et highlights NBA

Retour sur les 4 derniers matchs de la nuit en NBA :

Charlotte Hornets – Utah Jazz 107-114

Mené de 8 points (64-56) à la pause, le Jazz a battu Charlotte en Caroline du Nord dans le sillage de Bojan Bogdanovic (26 points à 7/12), Rudy Gobert (17 points à 6/9, 19 rebonds, 3 contres), Donovan Mitchell (20 points à 7/19, 9 passes) et Joe Ingles (14 points dont 2 tirs à 3-points importants dans le dernier quart, 5/10, 7 passes) et décroché une 5ème victoire consécutive. Utah, à 17/34 de loin sur le match, a signé un 10/19 à 3-points après la pause. Le Jazz a dominé le dernier quart 30-21 et Gobert a définitivement tué le match sur un dunk à 16 secondes de la fin. Terry Rozier a terminé à 29 points pour Charlotte, Devonte’ Graham 22 points. Nicolas Batum a joué 29 minutes pour 5 points à 2/4, 3 rebonds et 3 passes.

Brooklyn Nets – Atlanta Hawks 122-112

Brooklyn a réussi son plus gros comeback de la saison cette nuit face aux Hawks, devant de jusqu’à 18 points et portés par les 47 points à 14/30 (à 2 points de son record en carrière), 8 rebonds et 6 passes de Trae Young. Sous les yeux de Kobe Bryant et de sa fille, Spencer Dinwiddie a mené les Nets avec 39 points (13/27, 6 rebonds, 6 passes), bien accompagné par les 25 points de Garrett Temple et les 12 points et 20 rebonds (record en saison) de DeAndre Jordan. Atlanta (en tête 73-60 à la pause) mené 113-110, Kevin Huerter a perdu le ballon et Joe Harris a obtenu le layup plus la faute de ‘autre côté. Dinwiddie a ensuite tué le match avec un nouveau layup pour le +8, 118-110, à 1’13. Brooklyn a passé un 14-0 à ses adversaires pour débuter le 4ème quart-temps et passer devant 99-98.

Detroit Pistons – Chicago Bulls 107-119

3ème victoire en autant de matchs cette saison pour Chicago face à Detroit cette nuit. Zach LaVine a marqué 33 points (9/15, 5 rebonds, 5 passes) et Coby White 19 (6/10 en 17 minutes) pour infliger une 4ème défaite de rang aux Pistons (sans Griffin et Rose) et enchaîner de leur côté sur un 2ème succès. Detroit était devant 59-53 à la pause mais a encaissé 40 points dans le 3ème quart. Les Bulls (18/35 à 3-points ont pris 10 points d’avance 93-83 en fin de période avant deux missiles de Markieff Morris à 3-points pour réduire l’écart à 4 unités. Les deux équipes à égalité 96 partout, LaVine a planté un 3-points pour repasser devant puis un autre pour accroître l’écart, 106-99. Andre Drummond a terminé à 19 points et 14 rebonds pour Detroit.

Memphis Grizzlies – Sacramento Kings 119-115

Les Grizzlies confirment leur regain de forme ces derniers temps en dominant les Kings 119-115, leur 5ème victoire lors des 8 derniers matchs. Malgré le score très serré, les Grizzlies ont compté jusqu’à 17 points d’avance en dernier quart avant de se faire un peu peur en laissant les Californiens revenir à une possession à 5 secondes de la fin, mais Ja Morant a plié le match sur un lancer. Jaren Jackson Jr. signe 18 points, Jae Crowder 17 points, 10 rebonds et 5 passes et Dillon Brooks ajoute 16 points. Le 5 des Grizzlies n’a pas été très adroit mais les remplaçants ont compensé avec notamment un bon quatuor Brandon Clarke, Tyus Jones, De’Anthony Melton et Grayson Allen. En face les Kings ont été menés par le duo De’Aaron Fox (22 points à 8/13) et Harrison BArnes (25 points à 7/19) mais l’équipe shoote à seulement 43% à l’image du 3/18 de Buddy Hield.