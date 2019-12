Un gros trio et une 4ème victoire d’affilée sans Carmelo Anthony pour les Blazers !

Victoire 113-106 des Blazers, qui accueillaient Minnesota samedi soir. Damian Lillard a montré la voie avec 29 points à 10/25, 3 rebonds et 7 passes, suivi par C.J. McCollum et ses 26 points à 8/23, Hassan Whiteside et ses 16 points à 6/9, 22 rebonds et 7 contres ou encore Kent Bazemore et ses 19 points (record en saison en l’absence de Carmelo Anthony, touché au genou) face aux 33 points (13/24, 6 rebonds, 3 contres) d’Andrew Wiggins, toujours sans son acolyte Towns, blessé au genou.

Lillard a vite donné le ton avec 19 points en 1ère mi-temps pour des Blazers en tête 61-52 à la pause. Minnesota a manqué 9 de ses 30 premières tentatives à 3-points mais a démarré la seconde mi-temps sur un 7-0 en profitant des ballons perdus de ses adversaires. Après avoir perdu seulement 5 ballons sur les 2 premiers quarts, Portland en a perdu 5 en début de 3ème et Jeff Teague a sanctionné à 3-points au buzzer du 3ème quart pour réduire l’écart à 83-80.

Le meneur a récidivé en égalisant sur un tir longue distance à 83 partout à 11’02 de la fin et a marqué 12 points d’affilée pour les Wolves avant de rejoindre le banc. Minnesota a égalisé deux fois supplémentaires dans le dernier quart avant que Lillard ne rentre un 3-points pour le +5 (98-93) à 5’24. Les Wolves ne sont ensuite plus descendus sous les 3 points de retard. Whiteside a définitivement tué le match sur un rebond offensif et 2 points dans la foulée pour le +7 (107-100) à 41 secondes de la fin.