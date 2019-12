Zach LaVine en train de passer un cap ? « Je pense que le jeu se ralentit un peu pour moi « 

Zach LaVine a clairement annoncé ses ambitions avant le début de l’exercice : Aller en playoffs et être All-Star Star. Ca a très très mal démarré pour lui malgré quelques belles performances par-ci, par-là, avec surtout beaucoup de défaites pour les Bulls. Mais depuis deux semaines il y a du mieux pour Chicago, qui a remporté 4 de ses 6 derniers matchs, et avec 12 victoires et 19 défaites ils ne sont plus qu’à un match des playoffs et du Magic, 8ème, qu’ils affrontent lundi.

« Nous pouvons rivaliser avec n’importe qui si nous défendons. C’est le plus important, défendre et prendre les rebonds. Les rebonds, ça a été notre grosse faiblesse. Mais si nous défendons et que nous prenons les rebonds, je pense que nous pouvons être vraiment bons. Nous voyons les playoffs et c’est notre objectif, nous hisser en 8ème position. Nous devons aller à Orlando et faire ce que nous savons faire. » Kris Dunn « Ce sont les 30 premiers matchs et nous n’avions évidemment pas joué ensemble, donc là je pense que l’expérience commune commence à se sentir. Nous sommes une équipe. Nous n’avons pas abandonné malgré des défaites difficiles à avaler. Nous sommes dans tous les matchs. J’ai le sentiment que notre bilan ne nous rend pas justice. Nous sommes une équipe qui s’entraîne dur. Nous avons conscience d’à quel point nous pouvons être bons et que nous avons dilapidé des avances qui nous coûtent une meilleure position. Nous sommes résilients. » LaVine

Ce regain de forme il coïncide notamment avec un excellent Zach LaVine. L’arrière a signé 4 matchs sur les 6 derniers à au moins 31 points à 52.4%. Il semble avoir passé un cap dernièrement, trouvant un bon équilibre dans son jeu entre scoring, agressivité et implication de ses coéquipiers.

« Je pense que le jeu se ralentit un peu pour moi et je sais quand prendre les choses en main et prendre des tirs. Récemment je vois l’action supplémentaire à faire ou le renversement de jeu quand deux gars sont sur moi. Le jeu ralentit. » LaVine « C’est presque comme s’il mettait la table. Tu ne peux pas faire la cuisine et penser que tu vas simplement manger directement dans la poêle. Il faut mettre les assiettes en place sur la table, les couverts et les verres. C’est ce qu’il fait. Il ne fait pas que scorer, scorer, scorer. C’est facile de défendre face à ce genre de joueur. Il implique l’équipe. Il reste agressif et quand le dernier arrive, il est lui. » Kris Dunn

Si le All-Star Game semble encore loin si LaVine et les Bulls continuent dans cette direction, pourquoi pas…

