Anthony Davis tire la sonnette d’alarme

L’objectif annoncé des Lakers pour la saison régulière était de ne pas perdre plus deux matchs de suite, ils ont échoué après moins d’une trentaine de rencontres, battus par les Pacers et les Bucks durant la semaine. Le nouvel objectif affiché était alors de ne plus reperdre deux matchs de suite. Pour ça il fallait donc battre les Denver Nuggets au Staples Center, mais sans LeBron James, touché à un muscle thoracique. Une absence forcément préjudiciable puisqu’il fait partie des prétendants au titre.

« C’est difficile de dire que c’est au gars suivant pour remplacer LeBron. Il fait tellement de choses. Les shoots viennent bien plus facilement quand il est sur le terrain, car tout le monde le regarde. » Kyle Kuzma « LeBron est évidemment un game-changer. Il améliore notre flow offensif, notre communication en défense, il est notre quarterback, il crée offensivement, il obtient des shoots aux gars. Il nous manque toutes ces choses. » Frank Vogel

Sans lui les Lakers ont pris une leçon de la part des Nuggets, battus 128-104 dans un match où ils ont explosé après la pause, notamment incapables de ralentir Denver, qui a inscrit 73 points lors des deux derniers quarts. Pour Davis, défensivement l’absence de LeBron n’explique pas tout et les soucis de ce côté du terrain ne sont pas nouveaux.

« Avec ou sans LeBron, nous avons été mauvais défensivement. Nous avons perdu cet ascendant en défense. Nous ne défendons plus. Nous ne sommes pas présents au rebond. Nous prenons des paniers sur des coupes dans notre dos. Notre attention aux détails en défense et notre concentration se sont dégradées lors des derniers matchs, et nous ne sommes plus agressifs en défense. Cela date du road trip. Nous gagnions des matchs, mais nous avions beaucoup d’absences en défense. Nous avons pu corriger ça. » Anthony Davis

En effet, la seule équipe qui a eu un plus mauvais defensive rating lors de la semaine écoulée c’est Phoenix, et personne n’a eu un plus mauvais pourcentage de rebonds défensifs pris. Face à Denver ils ont encaissé leur plus gros total de points, dont quasiment la moitié ont été inscrits dans la raquette avec 62, aussi un record de saison.

« Nous ne défendons pas. Ça vaut pour tout le monde, même moi. Il y a beaucoup de fois où on se fait déborder. Nous sommes juste nonchalants en défense. Nous sommes talentueux en attaque, mais c’est en défense que nous allons remporter des matchs. Nous ne pouvons pas compter juste sur le fait que nous allons scorer plus que l’adversaire. Nous devons continuer de défendre et une fois que nous aurons retrouvé cet ascendant, ça aira pour nous. » Anthony Davis

Après un début de saison en boulet de canon, les Lakers accusent un peu le coup et lors du prochain match, ce ne sera pas un adversaire idéal pour se relancer puisqu’il s’agit des Clippers. Il faudra montrer un bien meilleur visage.

« Nous n’avions jamais anticipé de perdre 3 matchs de suite. Nous ne nous attendions pas à perdre deux matchs de suite. Mais cela ne va pas aller en devenant plus facile. Nous avons un match compliqué qui arrive dans deux jours, donc il va falloir retourner à la salle, travailler notre défense et nous assurer que nous serons prêts à jouer à Noël. » Anthony Davis

