Anthony Davis trop seul, les Lakers prennent une grosse claque à la maison ! 6 de suite pour Denver

- in Denver Nuggets

By ClemFiz

Battus 105-96 au Pepsi Center par les Lakers au début du mois, les Nuggets ont pris leur revanche, et de quelle manière, cette nuit au Staples Center : emmenés par Paul Millsap (21 points à 8/14), Gary Harris (19 points, 7/10, 5 passes), Nikola Jokic (18 points, 5/8, 6 rebonds, 5 passes), Malik Beasley (16 points, 6/11) et Will Barton (14 points à 4/12, 13 rebonds, 5 passes), ils ont pris jusqu’à 26 points d’avance avant de s’imposer 128-104.

Blessé (muscle thoracique), LeBron James n’a pas pris part à la rencontre et ses 25.8 points par match ont bien manqué à son équipe, portée par les 32 points à 13/23, 11 rebonds et 4 contres d’Anthony Davis mais un seul autre joueur – même si tout le monde a participé au scoring – à au moins 10 points : Kyle Kuzma, limité à 21 minutes (de retour après 5 matchs d’absence pour soigner sa cheville) et auteur de 16 points à 7/15. Los Angeles s’incline pour la 3ème fois d’affilée.

Incertain en raison d’une contusion au genou avant la rencontre, Millsap a donné l’avantage 55-53 aux siens à la pause à 3-points. Grâce à un 23-11, Denver s’est ensuite envolé 91-78 avant de jouer le dernier quart. Sept joueurs ont marqué pendant ce run, mené par les 7 points de Millsap. L’équipe a ensuite démarré le 4ème sur un 17-7 partagé au scoring entre Harris et Beasley pour le +23, 108-85. Les Lakers ont perdu 19 ballons sur le match, contre 10 pour Denver. Ils ont aussi encaissé un 22-9 en contre-attaque.