Chandler Parsons : « C’est débile cette haine. Tout le monde aurait fait la même chose »

Pour Chandler Parsons les saisons se suivent et malheureusement se ressemblent. Encore une fois l’ailier passe son temps loin des parquets et il ne totalise que 43 minutes en 4 rencontres. Depuis qu’il a signé son énorme contrat 2016, il n’a jamais joué plus de 36 matchs sur une saison et il est bien parti pour poursuivre sa série. Cette année les Hawks ne le font pas jouer malgré le fait qu’il soit en « bonne santé »

« Ça craint. Ça craint vraiment. Bien sûr que je veux jouer. Je veux aider. Je suis en bonne santé et je suis dans ma dernière année de contrat donc je veux montrer à l’équipe que je suis en bonne santé, que je peux jouer et que je peux sans aucun doute l’aider à gagner. Mais dans le même temps, je comprends mon objectif ici et je sais que la priorité est au développement, donc je me tiens juste prêt. » Parsons

En raison de ses passages répétés à l’infirmerie alors qu’il a signé pour 94 millions de dollars sur 4 ans, il est devenu le joueur le plus surpayé de la décennie, voire même plus. Il n’a joué que 103 rencontres depuis qu’il a signé à Memphis, soit près d’un million de dollars le match.

« Je pense que quiconque avec un cerveau se serait retrouvé dans ma situation aurait pris le contrat. C’est marrant. Les haters, s’ils avaient été à ma place ou si leur fils avait été à ma place, ils leur auraient dit la même chose, non ? Est-ce que j’aurais pu prédire que j’allais me blesser et qu’il fallait donc que je prenne moins d’argent ? C’est un truc de psychopathe. Maintenant le contrat est ce qu’il est et évidemment je n’ai pas été à la hauteur. Je pense que si j’avais été en bonne santé, ça aurait été le cas et je pense que j’étais en bonne voie pour être vraiment un bon joueur de cette ligue et les gens me jugent sur mon salaire et je le comprends, c’est comme ça que ça fonctionne. Je n’ai pas pu contrôler mes blessures et je n’ai pas pu jouer autant que je l’aurais voulu à Memphis et ça craint. Mais c’est débile cette haine. Tout le monde aurait fait la même chose. »

Désormais à 31 ans il devrait avoir le plus grand mal à trouver une équipe la saison prochaine, même s’il pense avoir un profil rare.

« Dans la NBA d’aujourd’hui je peux être un stretch-4. Et j’ai le sentiment qu’avec les lineups qu’il y a, je peux même jouer 5 également. Puis 2 et 3 ce sont les mêmes postes donc je peux jouer des postes 2 à 5. Et je peux remonter le ballon. Je peux shooter et je mesure 2m08. Il n’y a pas beaucoup de joueurs de cette taille qui peuvent bouger comme moi. Je suis grand. Ça a toujours été une question de bonne santé avec moi et je ne l’ai pas été autant depuis bien longtemps. Je dois juste tenir et continuer de gérer ça. Mes genoux vont très bien, mon corps va très bien. J’espère que c’est juste un mal pour un bien que je ne joue pas maintenant. Je serai prêt. Ça craint, mais dans le même temps cela me permet de préserver mon corps et comme je le dis, je meurs d’envie de jouer, mais je ne contrôle pas ça. » Parsons

