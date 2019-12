Dennis Schröder : « Tout le monde ici sait que je peux être titulaire »

- in Infos NBA

Le Thunder d’Oklahoma City a un problème de riches dans son backcourt avec 3 meneurs : Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander et Dennis Schröder. Forcément les 3 peuvent difficilement démarrer les rencontres ensemble et celui qui doit se sacrifier c’est Dennis Schröder. Titulaire aux Hawks, depuis son transfert au Thunder il évolue dans un rôle de 6ème homme, qu’il a accepté, mais il ne cache pas qu’il aimerait être titulaire.

« Toujours. La situation est ainsi pour le moment. Je suis prêt à quoi que ce soit pour aider l’organisation et l’équipe. Mais bien sûr, tout le monde ici sait que je peux être titulaire. Mais à l’heure actuelle cette situation est la meilleure situation. Je suis un joueur d’équipe et je sors du banc en essayant d’en faire le plus possible pour aider l’équipe. » Schröder

Il s’est mué en 6ème homme de luxe, un 6ème homme qui termine souvent les matchs, ce qui en fait un remplaçant un peu à part. Cette nuit il a montré pourquoi Billy Donovan lui donne souvent beaucoup de minutes en dernier quart. Il a inscrit 16 de ses 28 points dans le dernier quart temps dont 14 des 20 derniers points des siens sur 4 petites minutes pour guider le Thunder à une nouvelle victoire, très probante, face aux Clippers. Pas de quoi surprendre son ancien coéquipier Paul George.

« Ce n’est pas comme si c’était nouveau pour lui. Il a déjà dû finir les matchs dans sa carrière. Avec mon départ et celui de Russell (Westbrook), les responsabilités sont plus sur lui et CP3 pour conclure les matchs. Avec l’expérience qu’il a, il a été préparé pour ça. » Paul George

Schröder joue plus que Terrance Ferguson, titulaire à OKC. Le trio Schröder, CP3 et SGA est souvent celui qui termine les matchs. L’Allemand, à l’ego très prononcé lorsqu’il était à Atlanta, a adopté son rôle pour devenir un 6ème homme comme il y en a peu en NBA, qui ont de véritables responsabilités, comme c’est le cas de Lou Williams.

« On attend énormément de vous par rapport aux autres gars qui sortent du banc. On s’attend à ce que vous soyez une extension des titulaires, surtout moi. Je termine énormément de matchs. Je joue en dernier quart. Ta mentalité doit être différente. Il faut être plus solide que tous ceux qui sortent du banc. » Lou Williams

Après un début de saison difficile, à l’image de son équipe, il est un des scoreurs les plus efficaces au mois de décembre avec 23.1 points à 50.8% dont 43.1% à 3-pts et 95.3% sur la ligne des lancers. Si le Thunder gagne, il n’y est clairement pas étranger. Mais même lorsqu’il n’était pas aussi efficace en début de saison, Billy Donovan lui accordait son entière confiance, notamment en raison de sa capacité à défendre malgré un physique peu imposant. Ce n’est sans doute pas un hasard s’il a le meilleur net rating d’OKC avec 6.8 points de plus sur 100 possessions pour le Thunder lorsqu’il est sur le terrain.

« Il est super agressif. C’est un très grand compétiteur. » Mike Muscala « C’est vraiment un compétiteur. Il a ce feu en lui quand il joue. » Billy Donovan « Dennis est une peste. C’est un de ces gars que vous détestez affronter, mais que vous adorez avoir dans votre équipe, pas seulement en raison de ce qu’il fait défensivement, mais aussi offensivement. C’est un titulaire en NBA, et ici il sort de notre banc. Je l’ai déjà dit l’année dernière. Je pense que toute la saison il va terminer les matchs avec nous. » Chris Paul

Critiqué pour son attitude à Atlanta, et ses soucis extrasportifs, il a mûri à OKC.

« Certaines choses avec lesquelles il avait du mal lorsqu’il était jeune c’était d’être un leader. Jouer à côté de Russell Westbrook et maintenant Chris Paul va lui apprendre beaucoup de choses. Il est arrivé dans la ligue avec l’étiquette de joueur très coté et il est en train de montrer qu’il peut être performant des deux côtés du terrain. Dernièrement il a défendu sur James Harden, et il n’a pas peur de ces défis. » Kent Bazemore, ancien coéquipier à Atlanta.

S’il veut être titulaire, pour le moment c’est la formule qui marche à OKC et elle n’est sans doute pas prête de changer et tant que le Thunder gagne il ne s’en plaindra sans doute pas.

« Je n’essaye pas d’être un 6ème homme. Je pense que tout le monde le sait ici. Chaque soir j’essaye d’être le meilleur possible. En dehors du terrain je serai professionnel. Le reste viendra naturellement. » Schröder

