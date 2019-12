Battus lors de l’ouverture de la saison face aux Clippers, les Los Angeles Lakers ont ensuite enchaîné 24 victoires en 26 matchs, totalement inarrêtables. Jusqu’à la semaine passée puisqu’ils ont perdu coup sur coup face aux Pacers, Bucks et Nuggets. Une série un peu inquiétante surtout qu’un énorme morceau s’annonce pour le match de Noël mercredi soir : les Clippers. Un test dont les Californiens minimisent l’importance même si forcément beaucoup tireront des conclusions

« Le titre se gagne en juin, pas à Noël. Ce n’est pas un test pour notre ego. Nous n’essayons pas de voir qui est meilleur maintenant. Nous voulons nous assurer que lorsque les playoffs arriveront c’est là que nous serons la meilleure équipe et qu’en fin de playoffs nous serons la meilleure équipe du monde. C’est l’objectif. Cela devrait être notre état d’esprit. Nous ne pouvons pas laisser nos émotions se mettre en travers du chemin et de ce que nous essayons de faire. Je trouve qu’il y avait trop d’émotions lors du premier match et cela s’est vu. Nous ne pouvons pas jouer avec nos émotions. Nous devons jouer avec notre volonté et avec détermination. Et si nous faisons ça, nous devrions gagner le match. » Dwight Howard

« Ce sont deux équipes féroces, c’est certain. Ce sont deux équipes compétitives. Deux coaching staffs compétitifs. Vous pouvez donc vous attendre à de l’engagement. Et que la meilleure équipe gagne. Vous ne savez pas comment le ballon va rentrer, vous ne savez pas ce qui va se passer, qui va bien jouer et ce genre de choses, mais les deux équipes veulent gagner. Cependant ce n’est pas la fin de la saison. Le match de Noël ne définira pas ce que l’équipe sera pour le reste de la saison. » LeBron James

Qui plus est, LeBron pourrait être absent. Touché u thorax, il n’a pas joué hier soir face à Denver.

« J’espère qu’il sera présent pour le match de Noël. Nous verrons comment la blessure guérit et quand il sera de retour, ce sera un énorme plus pour nous, c’est certain. » Frank Vogel

Cependant, si on en croit ESPN, les Lakers seraient optimistes quant à sa participation.

Via ESPN