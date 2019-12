Éligible à une prolongation aux Lakers dès le mois prochain, Anthony Davis devrait attendre

Alors que tout le monde s’attend à ce qu’il re-signe avec les Lakers (24-6) pour la saison prochaine et les suivantes, Anthony Davis ne s’est pour le moment encore jamais engagé à rester à Los Angeles. Alors qu’il sera éligible à la signature d’un nouveau contrat avec l’équipe à partir du 7 janvier 2020, la probabilité pour que cela arrive dès cette date serait très faible selon ESPN.

Pourquoi cette date ? Parce que Davis ayant fait une croix sur son ‘trade bonus’ de 4 millions de dollars pour quitter New Orleans, une période de 6 mois d’attente est obligatoire avant que les deux parties puissent signer un nouveau contrat.

Davis sera donc éligible à une prolongation de 4 ans et 146 millions de dollars dès le mois prochain, mais en attendant le mois de juillet et l’ouverture de la free agency, il pourra parapher un contrat de 5 ans et 202 millions de dollars plus alléchant.

Cette saison, l’ex-Pelican tourne à 27.9 points (49.9% aux tirs, 29.8% à 3-points), 9.4 rebonds, 3.3 passes, 1.4 interception et 2.7 contres par match en 34.9 minutes de moyenne et 28 rencontres disputées (sur 30 possibles).

via ClutchPoints