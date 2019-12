Fantasy NBA – JDE – Paris : Le point blessures et absences du jour

Chaque soir en période de saison vous êtes nombreux à nous demander si tel ou tel joueur est présent ou absent pour le match du soir, du coup comme la saison passée on vous fera un point quotidien, mis à jour en live (jusqu’à 00h-1h). Cela vous aidera pour vos fantasy, notamment le jeu de l’entraîneur (le mode d’emploi est ici) ou encore vos paris, dont vous pouvez retrouver tous nos conseils quotidiens ici.

En règle générale on ne précisera pas qu’un joueur out depuis des semaines l’est encore, on annoncera par contre un éventuel retour. A noter qu’il est possible qu’un joueur annoncé out, soit finalement activé au dernier moment ou lors de la soirée. Du coup n’hésitez pas à repasser.

01h00 : Indiana Pacers – Toronto Raptors

Domantas Sabonis (hanche) est incertain

Stanley Johnson (aine) devrait jouer

Jeremy Lamb (aine) est incertain

01h00 : New York Knicks – Washington Wizards

Wayne Ellington est out

Davis Bertans est out

Isaiah Thomas est suspendu

Moritz Wagner est out

Marcus Morris (tendon d’Achille) ne devrait pas jouer

Taj Gibson (malade) est incertain

01h00 : Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks

John Collins jouera

Larry Nance Jr. (genou) est incertain

Evan Turner (tendon d’Achille) ne devrait pas jouer

01h00 : Detroit Pistons – Philadelphie 76ers

Joel Embiid (malade) est incertain

Raul Neto (malade) devrait jouer

Luke Kennard (genou) est out

Derrick Rose (genou) devrait jouer

Christian Wood (genou) devrait jouer

Blake Griffin (malade) est incertain

Bruce Brown (mollet) est incertain

01h00 : Orlando Magic – Chicago Bulls

Chandler Hutchison est out

Michael Carter-Williams est out

Wendell Carter Jr. (abdos) devrait jouer

Zach LaVine (épaule) devrait jouer

Kris Dunn (épaule) devrait jouer

01h30 : Miami Heat – Utah Jazz

Justise Winslow est out

Mike Conley est out

02h00 : Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs

Jonas Valanciunas (pied) est incertain

03h00 : Phoenix Suns – Denver Nuggets

Frank Kaminsky (genou) devrait jouer

Dario Saric (jambe) devrait jouer

Ricky Rubio (malade) est incertain

Deandre Ayton est out

04h00 : Portland Trail Blazers – New Orleans Pelicans

Carmelo Anthony (genou) est incertain

04h00 : Sacramento Kings – Houston Rockets

Bogdan Bogdanovic (cheville) est incertain

Clint Capela (talon) devrait jouer

04h30 : Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves