Gregg Popovich explique pourquoi il n’est pas du tout fan du plus/minus : « Un cauchemar pour les coachs »

Le basket est un sport de stats, sans aucun doute celui où elles sont le plus décortiquées et utilisées. Il y en a en tout genre, certaines plus sensées que d’autres et il y en a une qui est très souvent critiquée, c’est le plus/minus qui apparaît sur toutes les feuilles de stats NBA. C’est le différentiel de points marqués/points encaissés lorsqu’un joueur était sur le terrain.

« C’est une fantaisie. Je ne regarde jamais les plus/minus. Je pense que c’est un hoax. L’autre soir il y a eu un truc comme ça, un de nos joueurs avait genre un plus/minus grandement négatif. Je crois que c’était Patty Mills. Il avait marqué une tonne de points et n’avait pas perdu de ballons, et il avait genre un plus/minus négatif de plus d’une dizaine de points. Donc cela dépend de qui est sur le terrain avec quel groupe. Parfois le plus/minus est en votre faveur et parfois non. » Pop

Quand la NBA a introduit le plus/minus sur les feuilles de match, les coachs n’ont pas été mis au courant, ni consultés.

« J’ai toujours eu le sentiment qu’ils nous l’avaient glissé comme ça. Une année nous avons débarqué et tout ç coup sur la feuille de stats il y avait un plus/minus. Personne n’avait rien dit, personne n’avait demandé à qui que ce soit autant que je sache. C’est un truc horrible pour les joueurs parce qu’ils regardent ça et il se demandent : ‘pourquoi ? Mon plus/minus est bien meilleur que ce gars, pourquoi est-ce que je ne joue pas ?’ C’est un cauchemar pour les coachs. » Pop

