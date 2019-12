Il y a 29 ans Boston remportait un match dont le coup d’envoi avait été donné 26 jours plus tôt

Voici la petite anecdote du jour qui nous replonge il y a 28 ans, le 23 décembre 1990. Ce jour-là les Boston Celtics de Larry Bird (14 points, 10 rebonds et 10 passes) s’imposaient chez eux face aux Hawks 132-104. Jusque là rien d’insolite sauf que ce match avait débuté le 28 novembre et avait dû être arrêté après un peu plus d’un quart temps en raison d’un parquet glissant. Ce n’est que 26 jours plus tard qu’il a repris alors que le score était de 37-22 en faveur des coéquipiers de Larry Bird.

Un match vite plié puisque dans le sillage de Kevin Gamble (25 points) les Celtics ont débuté par un 18-4 pour porter le score à 55-26. A la pause le score était de 69-41 et l’avance des C’s a culminé à 39 points dans le troisième acte.

Vous pouvez retrouver la feuille de match ici

Ce n’est pas la seule fois dans l’histoire qu’un match s’est joué en deux parties puisque plus récemment, le 8 mars 2008 les Hawks et le Heat ont terminé un match débuté le 19 décembre 2007. Ce jour là les deux équipes s’étaient affrontées deux fois! On vous raconte tout ici