Jimmy Butler : « Je shooterai 0 fois si vous me garantissez une victoire »

Miami, qui affrontera le Jazz ce lundi à l’AmericanAirlines Arena, reste sur deux victoires consécutives à Philadelphie et contre les Knicks. Des rencontres où Jimmy Butler s’est fait discret au scoring, laissant le collectif de son équipe s’exprimer avec beaucoup de réussite.

L’arrière a terminé à 14 points à 5/11 contre les Sixers et 9 points à 2/3 face à New York. Avant ces deux matchs, sa moyenne de tirs tentés était de 14.3.

« Tout le monde est tout le temps en train de travailler sur son jeu, donc ce n’est pas une surprise. Je shooterai zéro fois si vous me garantissez une victoire. De toute façon je n’ai jamais été quelqu’un qui shoote beaucoup dans ma carrière. Tout le monde est content de partager le ballon et de voir d’autres gars scorer. C’est une des choses super avec cette équipe. Quand un gars est ouvert, on a toute la confiance du monde dans le fait que ça va rentrer. » Jimmy Butler