Johnathan Williams de retour en NBA

Selon The Athletic les Washington Wizards seraient sur le point de signer l’intérieur Johnathan Williams. Ce sera forcément pour un two-way contract et il prendrait la place de Chris Chiozza, coupé.

Aperçu aux Lakers la saison passée où il avait fait de bons matchs, il jouait en Israël au Maccabi Rishon LeZion. Il y tournait à 12.2 points et 10.4 rebonds. Il avait joué 24 rencontres avec les Lakers pour des moyennes de 6.5 points à 59.1% et 4.1 rebonds en 15.5 minutes.

A noter que la signature de Gary Payton II est elle officielle.

Wizards are close on a deal with Johnathan Williams, but it won’t get done immediately, per sources. The team will apply for a second hardship exception, which it expects to receive, given all its injuries. @MosesB1 was first to report Williams to Washington.

— Fred Katz (@FredKatz) December 23, 2019