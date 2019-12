Kyle Lowry : « Ce n’est pas moi qui l’ai fait »; Nurse : « Il a été incroyable; Je ne suis pas certain d’avoir déjà vu quelque chose de tel »

A 2’55 de la fin du 3ème quart entre les Mavs et les Raptors, l’affaire semblait pliée, Dallas comptant 30 points d’avance, 83-53. Nick Nurse, qui a fait entrer en jeu son second 5, commençait à se dire que la soirée était terminée. Mais un énorme run et un coup de chaud de Kyle Lowry plus tard, les Canadiens se sont retrouvés à égalité 95-95 ! Ils ne se sont pas arrêtés-là puisqu’ils ont pris les commandes pour mener 104-100 sur un incroyable 49-15 !

« Je dirais qu’historiquement nous avons toujours été une équipe qui se bat. Depuis que je suis ici, nous n’abandonnons quasiment jamais. C’est bien d’avoir cette caractéristique. Cette pensée m’a traversé l’esprit, et je me suis dit ‘Nous allons essayer de tenter le coup au début du dernier quart.' » Nick Nurse

Dallas est revenu, mais grâce à un dunk de Chris Boucher, et suite à un échec de Jalen Brunson, les Raptors ont validé ce comeback fou, le plus gros de l’histoire de la franchise puisqu’il était jusque là de 27 points. C’est aussi un des plus grands de l’histoire NBA et la dernière fois qu’une équipe avait remonté 30 points c’était Sacramento en 2009 face aux Bulls et le record NBA est de 36.

C’est le second 5, mené par Kyle Lowry (et avecRondae Hollis-Jefferson, Chris Boucher, Terence Davis et Malcolm Miller), qui a réalisé ce run énorme, d’abord pour les ramener à 23 points à l’entame du dernier acte puis ensuite pour fondre sur Dallas, grâce à une grosse agressivité.

« Nous savons tous que nous devons élever notre niveau, et c’est plus facile à faire quand vous avez quelqu’un comme Kyrie qui est là depuis des années et qui nous dit toujours quoi faire et ce qu’il a besoin que nous fassions. Il a été exceptionnel ce soir avec toutes les actions qu’il a faites et tous les shoots qu’il a mis. Beaucoup de personnes ont été dures avec lui cette année. Nous avons toujours eu confiance en lui et nous savions qu’il nous mènerait d’un moyen ou d’un autre. » Chris Boucher

Kyle Lowry a en effet été le principal artisan de ce succès, c’est lui qui a mis le coup de reins qui a définitivement ramené Toronto avec notamment 11 points en 2 minutes avec 2 tirs à 3-pts et un 2+1. Il termine le dernier acte avec 20 de ses 32 points.

« Il a été incroyable non ? Et il n’avait pas vraiment réussi un si bon match jusque là. Il a commencé à dégainer, à marquer, à driver, à obtenir des 2+1. Il a tout fait. Je ne suis pas certain d’avoir déjà vu quelque chose de tel. » Nick Nurse

Les Raptors ont marqué 47 points dans le dernier quart, un record de franchise et après le match, le All-Star n’a pas tiré la couverture à lui

« Ce n’est pas moi qui l’ai fait. Ça a été un super effort collectif. Malcolm, Terence Davis, Rondae et Chris Boucher, je leur donne tout le crédit aujourd’hui. Ils nous ont fait gagner le match. Il faut leur donner du crédit, franchement. » Lowry

Quant aux Mavs, pendant une dizaine de minutes ils ont été totalement étouffés, en grande difficulté face à la presse et les trappes. Toronto a provoqué 7 ballons perdus et limité Dallas à 5/18 dans le dernier acte.

« J’en prends l’entière responsabilité. Nous en sommes arrivés à un stade où nous avons perdu notre agressivité. Il faut leur donner du crédit, ils ont fait du super boulot pour trapper, mais nous n’avons pas assez bien répondu, et c’est de ma faute. » Rick Carlisle

