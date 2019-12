LeBron James et Anthony Davis incertains pour le match de Noël

Petite inquiétude aux Lakers en vue du choc de Noël face aux voisins des Clippers. Les Californiens viennent d’annoncer que LeBron James et Anthony Davis sont incertains pour le match.

LeBron souffre d’une entorse d’un muscle thoracique, mais hier ESPN rapportait que les Lakers seraient optimistes quant à sa participation au match après avoir manqué celui d’hier soir face aux Nuggets.

Quant à Davis, il souffre du genou gauche et hier soir en dernier quart il a rejoint le banc en boitant. Il s’est blessé en 3ème acte, mais se sentait d’attaque pour continuer. Après la rencontre il confiait qu’il « verrait comment il se sentirait. »

— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 23, 2019