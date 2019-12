Les hallucinantes demandes de l’oncle de Kawhi Leonard aux franchises, surveillé de très très près par la NBA

A quelques heures d’un énorme choc entre les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Clippers auquel prendra part Kawhi Leonard, The Athletic fait des révélations très intéressantes concernant l’oncle de ce dernier, le fameux Dennis Robertson, dont à San Antonio on fait encore des cauchemars. Ce dernier joue un rôle prépondérant dans la carrière de Kawhi Leonard et il se murmure que c’est lui qui tire les ficelles dans les coulisses.

Ce tonton envahissant aurait même fait l’objet d’une enquête de la NBA et il serait sous haute surveillance. En effet, durant la free agency il aurait fait des demandes aux différentes équipes afin de bénéficier d’avantages illicites. Des franchises se seraient plaintes auprès de la NBA, qui aurait ouvert une enquête sur Robertson, enquête qui pour le moment n’aurait mené à rien. En effet il n’y aurait aucune trace d’avantages auxquels auraient pu céder les Clippers pour convaincre le camp Leonard d’y signer. Cependant, la ligue surveillerait de très près tout ça et si une anomalie est détectée elle rouvrira cette enquête.

Le tonton aurait en effet fait des demandes assez extravagantes aux franchises, bien plus que le simple contrat max signé par Kawhi de 103 millions de dollars sur 3 ans. Parmi les requêtes formulées auprès des différentes franchises il y aurait : des parts dans la franchise, un avion privé à sa disposition à tout moment, une maison, ou encore une somme garantie en contrat de sponsoring.

Il aurait fait à plusieurs reprises ces requêtes auprès de la propriétaire des Lakers Jeanie Buss, et ce lors de 3 coups de fil en l’espace de quelques jours. Elle lui aurait clairement fait savoir que c’était illégal et qu’elle ne céderait pas. Il lui aurait alors demandé comment il était possible que Magic Johnson ait pu lui bénéficier de quelques parts de la franchise il y a quelques années, ce qui était totalement légal dans ce cas. Il aurait fait des requêtes similaires aux Raptors de Toronto. Et forcément ces deux franchises, mais aussi d’autres en NBA, supposent qu’il a fait de même avec les Clippers.

La NBA a pris des mesures pour éviter que des personnages comme Robertson s’immiscent dans les négociations en obligeant les équipes à le faire désormais avec des agents certifiés. Elle aurait notamment insisté auprès du syndicat des joueurs, qui n’y voyait aucun mal.

S’il arrive assez fréquemment que des superstars aient des demandes concernant notamment le staff (elles veulent par exemple que leur préparateur soit engagé), que des personnes de l’entourage aient de telles demandes, c’est très très très rare.