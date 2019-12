Les Raptors réussissent un des plus gros comebacks de l’histoire NBA grâce à un Kyle Lowry incandescent et un canadien clutch ! 

Match totalement fou à Toronto entre les Dallas Mavericks et les Toronto Raptors. Les Canadiens ont réalisé un des plus gros comebacks de l’histoire et le plus gros de l’histoire de la franchise (27 points avant aujourd’hui) en remontant un retard de 30 points dans le 3ème acte ! À peine croyable puisqu’ils ont passé un 49-15 pour l’emporter 110-107 ! Kyle Lowry a été énorme en dernier quart et c’est Chris Boucher qui a marqué le panier qui a scellé le match. Le plus gros comeback de l’histoire NBA est de 36 points par le Jazz face aux Nuggets en 1996.

Lowry a inscrit 20 points des 47 (record de franchise) de l’équipe en dernier quart temps. Les champions ont remporté les 12 dernières minutes sur le score de 47-21 ! Lowry termine avec 32 points à 12/23 dont 5/13 à 3-pts, 8 rebonds et 10 passes. C’est la second unit, menée par Lowry qui a réalisé ce comeback avec un super trio Chris Boucher (21 points à 6/12, 7 rebonds et 4 contres), Rondae Hollis-Jefferson (18 points à 6/13 et 9 rebonds) et Terrance Davis (9 points). ils terminent avec un piètre pourcentage de 39.4% dont 10/3.4 de loin, mais ont pris 14 rebonds offensifs et intercepté 12 ballons. Dallas, en réussite en second et troisième quarts, a totalement coulé lors des 14 dernières minutes. Jalen Brunson signe 21 points à 8/14 et 9 passes, Kristaps Porzingis 19 points ) 5/15 et 12 rebonds, Dwight Powell ajoute 17 points à 6/9 et 9 rebonds et enfin Tim hardaway Jr. 16 points à 6/19. Les Texans ont manqué d’un joueur prenant les choses en main pour mettre un terme au run interminable des Canadiens, qui a duré une dizaine de minutes.

Les Raptors ont très bien entamé la rencontre face à des Mavs à la rue et pas dans le coup, 9-0. L’avance des Canadiens est passée à 12 unités, 18-6 sous l’impulsion d’Anunoby, McCaw et Ibaka. Porzingis et Wright ont fini par lancer les Mavs qui ont terminé le quart sur un 11-2 pour revenir à seulement 2 points. Les débats se sont équilibrés, mais Toronto a continué de faire la course en tête et après 5 minutes dans le second quart les champions menaient 32-26. Puis tout à coup le match a basculé et les Canadiens ont eu un long trou noir. Ryan Broekhoff et Porzingis ont lancé un énorme run avec deux shoots à 3-pts, puis ils ont été imités 2 minutes plus tard par Dwight Powell et Dorian Finney-Smith face à des Raptors impuissants. Résultat, Dallas a terminé la mi-temps sur un 25-10 avec un dernier tir à 3-pts au buzzer de Kristaps Porzingis, 51-42 à la pause. Ca a tourné au cauchemar pour les Canadiens, qui ont vu les Mavericks, déroulant leur basket, s’envoler en démarrant la seconde mi-temps sur un 34-13 pour prendre 20 puis 30 points d’avance, 85-55. Il restait un peu plus de 14 minutes et cela semblait clair, le match était plié.

Kyle Lowry avec l’aide de Chris Boucher a allumé la mèche et le momentum s’est totalement inversé. Les Raptors ont fini le quart sur un 8-1 pour revenir à 23 points, leur permettant d’avoir un mince espoir. Puis la folie s’est emparée de la Scotiabank Arena. Le second 5 canadien a continué sur la lancée de la fin du quart avec notamment Rondae Hollis-Jefferson, Terrance Davis et Chris Boucher, épaulés par Lowry. Le quatuor a permis aux Canadiens de passer un énorme run face à des Mavs incapables de sortir la tête de l’eau. Il y a d’abord eu un 12-4 pour recoller à 15 points avec une dizaine de minutes à jouer puis Lowry, plutôt en mode passeur jusque là, a pris feu. Il a signé 11 points en 2 minutes avec 2 tirs à 3-pts et un 2+1 pour mettre Toronto à seulement 2 points avec encore 6 minutes à jouer ! RHJ a fini par égaliser et après un panier de Bronson c’est RHJ sur deux lancers qui a mis Toronto aux commandes. Puis Lowry a planté deux nouveaux tirs à 3-pts qui ont propulsé les siens en tête 104-99 avec 3 minus à jouer. On pensait alors que le plus dur était fait pour Toronto, mais les locaux ont eu le plus grand mal à trouver des solutions et Dallas a grappillé son retard grâce à des lancers et sur un 2+1 Jalen Brunson a mis Dallas à un point avec 75 secondes à jouer. Les deux équipes ont enchaîné les échecs et sur une faute de Lowy, Porzingis a fait repasser Dallas en tête avec 32 à jouer mais Chris Boucher a répondu instantanément avec un gros dunk. Dallas a obtenu une dernière possession et Brunson a trouvé un shoot à mi-distance ouvert mais il a échoué, scellant le sort du match.