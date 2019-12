Les Raptors ont réalisé un des plus gros comebacks de l’histoire et ils le doivent en grande partie à leur meneur Kyle Lowry. Ce dernier plante 20 des 47 points des siens lors du 4ème quart, dont un passage à 11 points en 2 minutes. Il termine avec 32 points à 12/23 dont 5/13 à 3-pts, 8 rebonds et 10 passes.

🤯 @Klow7 drops 20 PTS in the 4th Q and leads the @Raptors to a 30-POINT COMEBACK! 32 PTS | 8 REB | 10 AST | 5 3PM pic.twitter.com/lFNPz8gsRz — NBA (@NBA) December 22, 2019