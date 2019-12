Paul Millsap sur le Euro Step – Travel – de Garry Harris : « L’un des meilleurs que j’ai vus »

- in Denver Nuggets

By ClemFiz

L’un des 6 joueurs à avoir signé au moins 10 points pour les Nuggets dans leur victoire au Staples Center face aux Lakers dimanche soir, Gary Harris a particulièrement ébloui ses coéquipiers sur un Euro Step (avec le marcher qui va bien, pas sifflé évidemment) suivi d’un layup main droit avec la planche en transition dans le 1er quart-temps.

« C’est l’un des meilleurs que j’ai vus. Il faut que j’essaie de faire ça. Je vais essayer de lui voler ça, mais il faut que mes jambes soient plus costauds, ses jambes font partie des plus solides de la ligue, c’est clair. » Paul Millsap

Quelques minutes plus tard, il a récidivé, cette fois sans marcher et à gauche mais toujours main droite peu avant le buzzer du 1er quart (voir vidéo ci-dessus) L’arrière a terminé à 19 points à 7/10, 5 passes et 4 interceptions en 34 minutes de jeu.

« Il a mis la pression près du cercle, il a mis la pression sur leurs intérieurs. Plus tôt cette année, il avait tendance à plutôt rester à mi-distance pour prendre ses tirs. Aujourd’hui il a attaque à nouveau et il va au cercle, c’était super à voir. » Michael Malone

via The Athletic