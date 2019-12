32 points (record en carrière égalé), 12/25 aux tirs, 3 rebonds et 5 passes pour Shai Gilgeous-Alexander, 28 points à 8/17, 5 rebonds et 6 passes en sortie de banc pour Dennis Schröder et 20 points à 10/15 et 7 rebonds pour Steven Adams dans la victoire du Thunder sur les Clippers dimanche :