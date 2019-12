Sorry Bro’, Giannis et les Bucks sont repartis en mission : Milwaukee éclate Indiana !

Les Bucks ont chaleureusement accueilli leur ex-coéquipier Malcolm Brogdon dimanche soir… avant de l’envoyer lui et son équipe aux oubliettes. Giannis Antetokounmpo auteur de 18 points, 19 rebonds et 9 passes, Wesley Matthews auteur de 19 points et avec 4 autres joueurs à au moins 10 points, Milwaukee s’est baladé et s’est repris avec une 3ème victoire de rang, 117-89.

Sur ses premiers points du match, un layup à 10’28 de la fin du 2ème quart-temps, Brogdon (10 points à 5/19, 10 passes et 5 ballons perdus) a donné l’avantage aux Pacers 26-24. Donte DiVincenzo a lui aussi réussi un layup au moment de donner un avantage définitif aux siens 56-55 à 53 secondes de la fin de la période. Les Bucks ont ensuite dominé leurs adversaires 58-34 en seconde mi-temps, avec un avantage 48-34 dans la peinture sur la rencontre.

Domantas Sabonis a terminé meilleur marqueur et rebondeur des visiteurs avec 19 points et 18 rebonds, devant Doug McDermott et ses 15 points. Indiana (37% aux tirs) a shooté à 12/40 à 3-points, Milwaukee 15/44 (dont un 5/5 dans le dernier quart, remporté 34-16). Les Bucks ont pris 61 rebonds, soit 13 de plus que leurs adversaires du soir.