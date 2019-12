Stephen Curry de retour avec les Warriors; Steve Kerr : « l’atmosphère est meilleure quand il est là »

Victime d’une fracture de la main gauche le 30 octobre dernier et opéré le 1er novembre, Stephen Curry est repassé sur le billard il y a trois semaines pour se faire enlever les broches qui avaient été posées lors de la première opération. Il est désormais de retour avec l’équipe pour poursuivre sa rééducation.

« Il fait des mouvements de basket. Il ne shoote pas encore, mais il est sur le terrain à faire des mouvements latéraux, des sauts, ce genre de choses. C’est super de l’avoir avec nous dans la salle, l’atmosphère est meilleure quand il est là. » Steve Kerr

Il est prévu qu’il soit réévalué début février, soit 3 mois après sa blessure, mais on ne sait pas encore quand il fera son retour et s’il le fera cette saison. En tout cas Steve Kerr aimerait qu’il soit le plus possible présent physiquement. Il était notamment présent sur le banc vendredi face aux Pelicans.

« Nous aimerions l’avoir avec l’équipe le plus possible. Je ne lui ai pas encore parlé de notre prochain road trip, mais je suis certain qu’il sera de plus en plus avec l’équipe désormais qu’il a l’autorisation d’être avec notre staff. Il est là depuis quelques jours, il bosse avec notre training staff. Il est de nouveau présent, donc j’imagine que cela va rester ainsi. » Steve Kerr

Via ESPN