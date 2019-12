Tim Hardaway Jr. : «Non, c’est des conneries; On aurait dû gagner ce match »

Perdre après avoir mené de 30 points (85-55) à 2’32 de la fin du 3ème quart, c’est l’exploit qu’ont réussi à accomplir les Mavericks dimanche soir à Toronto. Sur une série de 7 victoires à l’extérieur, ils comptaient même encore 23 points d’avance avant l’entame du 4ème quart-temps, puis 18 à 9’12… jusqu’à un 47-21 encaissé sur les 12 dernières minutes et une défaite 110-107.

« J’en assume l’entière responsabilité. On en est arrivé à un point où on a perdu notre agressivité. Il faut souligner le travail qu’ils ont fait avec la trappe, mais on n’a pas répondu assez bien et c’est de ma faute. » Rick Carlisle

Après le match, Carlisle a aussi expliqué à ses joueurs dans le vestiaire que cette défaite était pour lui.

« Non, c’est des conneries. Ce n’est pas du tout de sa faute. C’est de notre faute à tous. On a pris un bon coup, maintenant il faut passer à autre chose. C’est logique que ça nous laisse un goût amer dans la bouche parce qu’on aurait dû gagner ce match, mais il faut aussi saluer les Raptors. » Rick Carlisle

« C’était un match bizarre honnêtement. Je n’arrive toujours pas à bien comprendre ce qui s’est passé. Je pense que ce soir on a prouvé qu’on était capables de jouer. On est une bonne équipe. Même sans Luka (pour le 4ème match d’affilée), on a un très bon groupe, on mène de 30 points, à Toronto… On n’a simplement pas fini le boulot. Qu’ils fassent un run ok, mais c’était un peu trop. » Kristaps Porzingis