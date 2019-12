2 basketteurs dans le Top 10 des sportifs qui ont gagné le plus d’argent lors de la dernière décennie

La décennie des 2010’s touche à sa fin et à l’occasion Forbes s’est penché sur le classement des sportifs qui ont gagné le plus d’argent durant ces 10 années. On retrouve bien sûr des basketteurs aux premières places. Ils sont deux dans le Top 10, tout d’abord Kevin Durant, qui apparaît en 9ème position avec 425 millions de dollars. Il a vu ses revenus annuels en salaire et sponsors, augmenter de 400% au cours de la décennie !

Quant à LeBron James, il arrive au pied du podium avec pas moins de 680 millions de dollars. Durant ses 16 saisons en NBA, le King a amassé quasiment deux fois plus en sponsors qu’en salaires.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Floyd Mayweather sont sur le podium.

Le classement :

#10 Lewis Hamilton: 400 millions de dollars

#9 Kevin Durant: 425 millions de dollars

#8 Manny Pacquiao: 435 millions de dollars

#7 Phil Mickelson: 480 millions de dollars

#6 Tiger Woods: 615 millions de dollars

#5 Roger Federer: 640 millions de dollars

#4 LeBron James: 680 millions de dollars

#3 Lionel Messi: 750 millions de dollars

#2 Cristiano Ronaldo: 800 millions de dollars

#1 Floyd Mayweather: 915 millions de dollars