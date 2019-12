- in Detroit Pistons

By Christophe Brouet

Ben Simmons en mode record : « J’aurais dû faire plus de passes décisives »; Blake Griffin « Je n’ai aucune excuse »

Après leur mauvaise série et une victoire probante face aux Wizards, les Sixers ont enchaîné cette nuit avec un nouveau large succès à Detroit. Ben Simmons a montré la voie avec un excellent match. Le meneur compile 16 points, 13 rebonds et surtout 17 passes décisives, un record en carrière.

« Toute la soirée, il a été le gars qui a attaqué le cercle et poussé la défense à se resserrer sur lui. Il a fait du super boulot pour impliquer tout le monde dès le début de la rencontre. » Tobias Harris « J’ai simplement partagé le ballon, je l’ai fait bouger rapidement et j’ai essayé de profiter des intervalles. » Ben Simmons

C’est déjà son 24ème triple-double en 3 saisons, ce qui lui permet d’égaler Grant Hill. Seuls 2 autres Hall of Famers ont fait mieux : Oscar Robertson (87) et Magic Johnson. Quand on lui demande si c’était son meilleur match, il rétorque :

« Ça allait. J’aurais dû faire plus de passes décisives. » Simmons

Tobias Harris, opposé à Blake Griffin, a largement dominé le Piston, malade, avec 35 points à 14/21, 7 rebonds et 3 passes contre 8 points à 2/14 pour le Piston « Nous avons pu trouver du rythme en attaque, scorer, faire des stops et partir en transition. Nous avons fait du bon boulot en attaque. »

« Je n’ai aucune excuse. Je dois juste être meilleur. J’ai l’habitude de contribuer plus et je n’arrive pas à le faire. » Griffin

Furkan Kormaz s’est aussi mis en valeur, avec 21 points, son record en carrière, alors que Joel Embiid n’a pas eu à forcer, auteur de 20 points à 7/9. s’est aussi mis en valeur, avec 21 points, son record en carrière, alors quen’a pas eu à forcer, auteur de 20 points à 7/9.

« Furkan fait de bonnes performances. Nous avons délivré 33 passes décisives pour 12 ballons perdus, ce qui est un incroyable ratio. Ben a délivré 17 de ces passes et j’ai surtout aimé notre présence au rebond offensif. » Brett Brown

Les Sixers ont compté 17 rebonds offensifs alors même qu’ils ont shooté à 54.7% ! Detroit n’a pris que 24 rebonds défensifs, difficile de gagner dans ces conditions. Ils n’ont capté que 59% des rebonds sur les shoots ratés des Sixers, leur pire pourcentage de la saison.

« Nous cherchons des solutions, croyez-moi. Certains c’est une question d’écrans de retard, d’autres sur des gars qui arrivent des corners. C’est un peu de tout. Les gars shootent et nous ne les voyons pas, et quand Andre aide, il faut aller sur son joueur. » Dwane Casey

Autre fait marquant du match, une petite altercation verbale entre Tobias Harris et Blake Griffin

« Je crois que c’était sur un rebond, il y a eu un mauvais coup, nos bras se sont entremêlés. Je lui ai fait savoir. Nous avons juste eu une petite altercation verbale. C’est tout. » Harris