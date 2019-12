Buddy Hield : « Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai eu un catch-and-shoot où je pouvais prendre mon temps et tirer »

Malgré leur belle réaction en fin de match contre Houston lundi, les Kings ne sont pas parvenus à échapper à une 4ème défaite d’affilée. Bon en défense face aux deux stars adverses en fin de match, De’Aaron Fox a inscrit 31 points (en 36 minutes pour son 4ème match depuis son retour d’une entorse de la cheville) à 13/21 dont 19 dans le dernier quart-temps, remporté 25-16 par les Kings.

« Pendant qu’il était blessé, il ne voyageait pas beaucoup avec nous mais il était à la salle de musculation tous les jours, il s’est renforcé. Il regardait et étudiait tous les matchs. » Luke Walton

Il a aussi distribué capté 9 rebonds et distribué 6 passes.

« Au début des matchs, j’essaie d’impliquer tout le monde, de faire en sorte que tout le monde touche la balle, et si quelqu’un est chaud, je continue à l’alimenter en ballons. Et en même temps, j’essaie quand même d’aller au panier, de créer pour moi. Il y a un équilibre à trouver et je suis encore en train de l’apprendre. » De’Aaron Fox