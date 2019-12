Depuis ses excuses devant ses coéquipiers, ça va mieux pour Julius Randle

Lors d’une réunion entre joueurs – et qui s’est déroulée quelques heures seulement avant l’annonce du licenciement de David Fizdale – initialement appelée par Markieff Morris, Julius Randle a profité de l’occasion pour la parole devant ses coéquipiers… et s’excuser.

« Juste dans l’ensemble, par rapport à la saison. Je voulais mieux jouer, être dans l’énergie de façon régulière du point de vue du leadership. J’ai simplement dit que je pouvais faire mieux en tant que leader. » Julius Randle

À ce moment-là, New York était à 4-18, et l’ex-Laker et Pelican tournait à 16.8 points à 44.2%, 8.5 rebonds et 3.5 passes de moyenne en 31.9 minutes et 22 rencontres disputées. Pas catastrophique, mais pas au niveau d’un All-Star qu’il avait annoncé vouloir devenir durant l’offseason. Depuis, 9 matchs se sont écoulés et il a joint la parole aux actes, avec des moyennes en hausse : 20.7 points à 46.2%, 9.1 rebonds et 2.7 passes par match, mais aussi beaucoup moins de ballons perdus.

« Ça a été un ajustement depuis le début de l’année. Mes coéquipiers m’aident et ça va de mieux en mieux. Le but est simplement de progresser de jour en jour. Je vais continuer à m’améliorer et continuer à travailler. » Julius Ranle

Un Randle performant, à l’aise dans le playmaking et parfois plus loin du panier, est forcément positif pour l’équipe, dont le bilan est de 6-9 sur ses 15 plus grosses perf’ offensives de la saison, et de seulement 1-14 sur ses 15 moins bonnes perf’ offensives.

« Il est un de nos leaders. S’il a jugé que c’était nécessaire de le faire alors soit. Les gars le prennent en modèle, donc je ne pense pas que c’était des excuses genre ‘Tu dois t’excuser’. C’était plutôt : ‘Je me regarde dans le miroir et je sais que je peux être meilleur’. » Marcus Morris « Je ne pense pas qu’il nous devait des excuses. Ça fait partie du processus de développement pour tout le monde. » Elfrid Payton

