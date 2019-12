Frank Ntilikina réagit à sa relégation sur le banc des Knicks

- in Infos NBA

Son temps de jeu en baisse depuis la reprise des Knicks (7-24) par l’ex-assistant de David Fizdale Mike Miller, Frank Ntilikina a été relégué sur le banc durant les deux derniers matchs de son équipe, sur trois revers de rang. Miller lui préfère Elfrid Payton, auteur de 12 passes mais qui a raté le game winner à 12 secondes de la fin lundi contre Washington.

Avant samedi, Ntilikina restait sur 23 titularisations sur les 24 derniers matchs. Une place dans le cinq qu’il avait récupéré plutôt par défaut que par choix suite aux forfaits conjoints de Payton et Dennis Smith Jr. plus tôt dans la saison.

« Elfrid joue un super basket. Ça a l’air facile pour lui, de voir le jeu, de mettre à l’aise ses coéquipiers. C’est un super coéquipier dont je peux apprendre. […] L’ajustement ? Je vous le dis à chaque fois, ça n’a pas d’importance pour moi que je sois titulaire ou non. Je dois juste être prêt quand le coach m’appelle et tout faire sur le terrain pour aider l’équipe. Je suis à l’aise, c’est juste un changement de rôle. Quand je suis sur le terrain, je sais que c’est mon boulot. Je dois faire mon job et amener tout ce que je peux à l’équipe. » Frank Ntilikina

Samedi, Ntilikina, utilisé en 3ème meneur, avait shooté à 36% en jouant seulement 9 minutes et 33 secondes. Lundi, il a par contre joué plus que Smith (11 minutes) parce que Miller voulait le voir défendre sur Bradley Beal en seconde mi-temps. Le Français a compilé 5 points à 2/4, 3 passes et 1 contre.

« Il m’a prévu avant de changer le cinq majeur et il a toujours confiance en moi, je dois continuer à jouer de la même manière. » Frank Ntilikina

