Jamal Murray : « J’étais ‘in the zone’ »

Menés de 9 points en milieu de 4ème quart-temps, les Nuggets ont décroché une 7ème victoire de rang 113-111 cette nuit aux dépens des Suns. Leur bilan est désormais de 21-8, soit le meilleur départ de l’histoire de la franchise. Jamal Murray a planté un 3-points et un jump shot lointain dans les 30 dernières secondes (le deuxième à 3.2 secondes du buzzer final) et Jerami Grant a empêché Devin Booker de gâcher la fête avec un contre sur sa tentative à 3-points sur la dernière action du match.

« J’étais ‘in the zone’, je ne pensais à rien. Juste ‘in the zone’. Tout le monde était concentré. » Jamal Murray « Il a été phénoménal en fin de match. Ce n’était pas notre meilleur match, mais quand tu ne joues pas à ton meilleur niveau à l’extérieur, tu dois trouver des moyens de gagner quand même et c’est de ça dont je suis fier. On jouait notre 4ème match en 6 jours, en back-to-back, à l’extérieur, une super victoire […] On a fait qu’un seul contre ce soir et c’était celui pour sécuriser la victoire. » Michael Malone

Murray, 28 points à 12/19, 3 rebonds et 7 passes, et Nikola Jokic, en triple-double pour la 6ème fois de la saison avec 22 points à 6/13, 12 rebonds et 10 passes, ont été bien accompagnés par un banc auteur de 31 points, dont 11 à 3/6 pour Grant.

« C’est une bonne chose que notre banc ait aussi bien joué, comme ça nous n’avons pas eu à faire jouer nos titulaires 38, 39 minutes, ce qu’on avait dû faire à plusieurs reprises récemment. Quand Monte (Morris), Malik (Beasley), Jerami (Grant) et Mason (Plumlee) peuvent jouer à ce niveau et nous permettre de reposer des gars, il nous reste un peu plus de carburant. C’est toujours important, et ça va continuer à l’être. » Michael Malone « Joker a fait les bonnes lectures et il s’est montré agressif quand il avait besoin de l’être. » Jamal Murray

via Denver Post