Tout va bien pour les Rockets et leur duo James Harden (34 points à 10/19 dont 4/11 à 3-pts, 5 rebonds, 5 passes et 2 interceptions) et Russell Westbrook (28 points à 10/22 dont 3/4 à 3-pts, 7 rebonds et 6 passes). Cette nuit ils ont confirmé que leur duo fonctionnait de mieux en mieux à Sacramento.