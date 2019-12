John Collins : « Je ne suis pas un tricheur »

Suspendu 25 rencontres pour un contrôle antidopage positif, l’intérieur John Collins, très attendu par les Hawks, a fait son retour cette nuit à Cleveland. En grande difficulté en son absence, les Hawks l’attendaient un peu comme le sauveur, mais il va falloir être patient, cette nuit malgré sa bonne performance, Atlanta s’est encore incliné. Il signe 27 points à 12/20, 10 rebonds, 2 contres et 2 interceptions en 35 minutes. Pas mal pour un retour.

« Je me sens mal que nous n’ayons pas gagné le match. Il a vraiment bien joué. Avec A-Len et Bruno (Fernando) qui ont dû sortir, il a dû beaucoup jouer. Je parie qu’il était bien fatigué. Il a vraiment bien joué. Cela va prendre du temps pour retrouver un peu d’alchimie. J’ai essayé de lui envoyer quelques lobs ce soir. Certains étaient trop hauts, mais je savais qu’il était un peu fatigué avec Len et Bruno out. » John Collins

Hormis le fait de ne pas être dans le rythme de match, il pouvait s’entraîner, des conditions différentes d’une blessure. Ça a surtout été compliqué mentalement pour le jeune intérieur.

« La plus grosse émotion, ça a été la déception. Tout ce boulot effectué l’été, tout ce travail avec l’équipe à essayer de construire une alchimie…Ça fait mal. Vraiment. » Collins

Après l’annonce il y a eu la longue attente et bien sûr les critiques

« Je peux le dire un million de fois, mais je ne mettrais jamais en danger ma carrière – J’ai vu certains de ces commentaires. Ils me font un peu mal, genre ‘Ce gars est un tricheur.’ J’ai le sentiment que si vous me connaissiez, que vous connaissiez mon caractère, la personne que je suis, vous auriez que ce n’est pas ce que je ferais. Je ne le ferais jamais. Je veux juste leur faire savoir que je ne suis pas un tricheur. C’est quelque chose qui ne se reproduira plus, si je peux le contrôler. Je serais plus sur mes gardes à mon sujet pour que ma carrière soit plus en sécurité. Avec quelque chose comme ça, il faut bien sûr des gens qui vous soutiennent, qui vous montrent qui ils sont. Je suis content d’avoir un groupe de fans des Hawks qui m’a vraiment soutenu malgré les moments difficiles et m’a fait savoir qu’ils étaient là pour moi. Bien sûr vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux, mais vous vous occupez de ceux qui vous ont soutenu à 100%. » Collins

Il a eu notamment le soutien de sa mère.

« Cela n’a pas été le soutien d’une seule personne en particulier, mais je dirais que ma mère a été la plus importante. C’est mon roc. Elle a toujours été là. C’est probablement plus difficile pour elle de gérer ça. Ça a évidemment été une discussion difficile avec elle. Vous ne voulez pas lui apprendre ce genre de nouvelle, qui arrive à son fils. C’est une conversation difficile, mais c’était nécessaire. Elle m’a évidemment dit qu’elle me soutenait à 100% et nous sommes allés de l’avant. » Collins

