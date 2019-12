Kevin Love et Tristan Thompson les prochains à sauter ?

Cette nuit les Cleveland Cavaliers se sont débarrassés d’un de leurs meilleurs scoreurs, l’arrière Jordan Clarkson, envoyé dans l’Utah pour y apporter du scoring en sortie de banc. Dans le trade les Cavaliers reçoivent un jeu joueur dont ils espèrent sans doute qu’il va enfin pouvoir exploser, Dante Exum (choix numéro 5 de la draft) puis des seconds tours de draft.

Le début des grandes manœuvres pour les Cavaliers si on en croit ESPN. En effet, la franchise prévoirait de De se débarrasser de ses autres vétérans dans le but d’amasser des tours de draft et de jeunes joueurs. Des vétérans les Cavs n’en ont pas 50 et on pense de suite à Kevin Love et Tristan Thompson, ou encore Brandon Knight si tant est qu’il ait encore un minimum de valeur, ce qui n’est pas certain.

Rappelons que Love entre à peine dans on contrat de 120 millions de dollars sur 4 ans et il se murmurerait que les Cavs en voudraient trop en retour. Beaucoup d’équipes le erraient plutôt comme un joueur dont on se débarrasse du salaire et elles voudraient donc que les Cavaliers lâchent en plus un tour de draft pour faire passer la pilule. Les Cavs voudraient eux des atouts en retour. Quant à Thompson il sera free agent cet été et la probabilité qu’il parte est donc très élevée. Il pourrait notamment intéresser un prétendant.