Le match du pourcentage fou pour les Spurs, Pop fier de ses troupes ! LaMarcus Aldridge : « J’ai travaillé dessus tout l’été »

Pour son 8ème match en carrière à au moins 40 points, Aldridge a shooté à 17/25 et 3/4 à 3-points. Un record en carrière pour le spécialiste du post-game et du mi-distance.

« J’ai travaillé dessus tout l’été. Pop et le staff me font confiance, donc je cherche plus à en prendre, tout en restant moi-même. » LaMarcus Aldridge

Avec son 10/11 aux tirs, DeRozan a lui signé le 15ème match de l’histoire à minimum 25 points et 10 passes à au moins 90% de réussite.

« Ils ont montré la voie et toute l’équipe a suivi, c’était super. Ils restaient sur un mauvais match contre les Clippers et c’est comme ça que tu dois réagir, donc j’étais très fier et très heureux pour eux. On doit jouer comme ça tous les jours, on ne doit pas attendre de perdre pour réagir. On doit être régulier. Ce soir on a joué dur, c’est comme ça qu’on doit jouer. Sans trop réfléchir, sans s’inquiéter des potentielles erreurs, passer à l’action suivante. » Gregg Popovich