Les Nuggets prolongent Mike Malone 

ESPN rapporte que les Denver Nuggets ont prolongé leur coach Mike Malone. Il s’agit d’une prolongation jusqu’à la saison 2022-23, pour un montant inconnu. Il avait déjà été prolongé la saison passée jusqu’en 2020-21.

Une nouvelle preuve de confiance alors que les Nuggets effectuent un bon début de saison et confirment leur excellent parcours la saison dernière.

Malone est arrivé à la tête des Nuggets en 2015-16 après un passage aux Kings. En un peu plus de 4 saisons il affiche 194 victoires pour 163 défaites.

Two straight years of awarding Malone an extension early in the season. Josh Kroenke, Tim Connelly and Arturas Karnisovas hired Malone at the start of a difficult rebuild, stayed patient and grew together. This is how it's supposed work with management and a coach. https://t.co/FwzVdNEjab

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 24, 2019