Les Wolves en chute libre; Ryan Saunders fiers de ses joueurs de G-League, préférés à 3 titulaires contre les Warriors

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Menés de jusqu’à 24 points, les Wolves sont revenus plusieurs fois à 6 points et même 5 dans la dernière minute contre les Warriors à San Francisco, mais ils se sont tout de même inclinés 113-104 au final.

« Ce n’est un secret pour personne, on est dans une mauvaise passe à l’heure actuelle. Mais on reste positif dans l’ensemble, tout en sachant que jeune équipe ou pas, on doit apprendre des choses dans cette ligue. Il faut passer par des moments difficiles pour être là où tu veux être. On est dedans. » Ryan Saunders via Star Tribune

Leur 11ème défaite consécutive.

« Ils ont joué plus dur. On a raté beaucoup de shoots faciles, des shoots qu’on aurait dû mettre, mais dans l’ensemble, ils ont joué plus dur que nous. » Andrew Wiggins, 22 points à 10/27

L’absence de Karl-Anthony Towns y est évidemment pour beaucoup dans ce tourbillon infernal continu : l’intérieur a manqué les 4 derniers matchs de son équipe en raison d’une entorse du genou.

« Ce qui nous a manqués ? J’aimerais bien savoir. Ils ont joué plus dur que nous en première mi-temps. Si on avait joué de la façon dont on a joué en seconde mi-temps, ça aurait été un match différent. » Gorgui Dieng

En face D’Angelo Russell et Alec Burks ont été très bons avec respectivement 30 et 25 points, et les Warriors ont marqué 22 points sur contre-attaque. Appelés de G-League, Jordan McLaughlin (19 points, 4 passes, 3 interceptions), Kelan Martin (8 points) et Jaylen Nowell ont mené le comeback de Minnesota pendant que Josh Okogie, Robert Covington et Jarrett Culver (1/12 aux tirs à eux trois) étaient cloués sur le banc.

« Je suis fier d’eux. Content qu’on ait eu ces gars ce soir. Ils se sont battus et ils ont joué dur. » Ryan Saunders

Prochaine occasion de se débarrasser de ce fardeau pour Minnesota : jeudi à Sacramento.