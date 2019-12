Marvin Bagley III ou le « projet Antetokounmpo » de Luke Walton

Titulaire au poste 4 lors du premier match de la saison, Marvin Bagley III a ensuite raté 22 matchs suite à sa fracture du pouce et à son retour, Luke Walton a décidé de l’utiliser en pivot remplaçant de Richaun Holmes. Il a aussi brièvement essayer de les associer dans les défaites contre Indiana et Memphis, mais il aimerait voir Bagley apprivoiser au mieux son nouveau poste avant de lui confier plus de responsabilités. Serait-ce à cause du potentiel manque de spacing et donc de 3-points sans Nemanja Bjelica ou Harrison Barnes sur le terrain puisque les deux joueurs aiment surtout jouer à l’intérieur ?

« Non, son shoot est bon. C’est plus qu’on veut vraiment qu’il se familiarise avec le playbook (les systèmes) d’abord sur un poste, et lorsque ce sera le cas, on pourra le déplacer. On veut qu’il soit libre sur le terrain. Donc pour le moment il va jouer sur un seul poste et ensuite on élargira ça pour qu’il puisse un jour jouer du poste 1 au poste 5 comme Giannis (Antetokounmpo) le fait à Milwaukee. » Luke Walton « Je m’adapte aux besoins de l’équipe, quels qu’ils soient. Bien sûr, je suis capable de jouer sur plus qu’un seul poste. Je peux jouer à tous les postes. Je suis un joueur. Je n’ai pas de poste sur le terrain. Que je joue 5, 4, 3, je vais m’ajuster, apprendre et le faire. » Marvin Bagley III

Cette saison Bagley apporte 13.4 points à 30% à 3-points et 7.4 rebonds par match.

via SacBee