- in Highlights

By Christophe Brouet

Rudy Gobert est chaud en ce moment et cette nuit dans la défaite des siens il a encore fait un gros match avec 18 points à 9/11, 20 rebonds et 5 contres en 36 minutes. Il réalise un gros mois de décembre avec 17.5 points à 72.2%, 14.8 rebonds, 2.1 passe et 1.7 contre.