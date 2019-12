- in Highlights

By Christophe Brouet

Tobias Harris trop chaud pour les Pistons; Triple-double et record en carrière pour Ben Simmons

Grosse performance de Tobias Harris à Detroit. L’ailier des Sixers compile 35 points à 14/21 dont 4/7 à 3-pts, 7 rebonds, 3 passes et 2 interceptions. Dans le même temps Ben Simmons signe un record en carrière avec 17 passes décisives en plus de 16 points à 8/14 et 13 rebonds.