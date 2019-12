[Trailer] « The Last Dance: The untold story of Michael Jordan and the Bulls »

ESPN vient de sortir un nouveau trailer du documentaire divisé en 10 parties « The Last Dance: The untold story of Michael Jordan and the Bulls » qui sera diffusé à partir de juin prochain et qui retrace avec un contenu exclusif (des images jamais vues et des centaines d’interviews) la saison 1997-98 des Chicago Bulls.