Transfert entre Jazz et Cavs; Utah coupe Jeff Green et signe un nouveau joueur

Utah a fait affaire avec Cleveland cette nuit : l’équipe a envoyé Dante Exum et deux seconds tours de draft (2022 via San Antonio et 2023 via Golden State selon ESPN) dans l’Ohio en échange de Jordan Clarkson. But de la manœuvre pour la team de l’Ouest : obtenir du scoring en sortie de banc.

Il s’agit du premier transfert en NBA depuis celui de Russell Westbrook et Chris Paul le 11 juillet.

Clarkson débarque avec un contrat expirant de 13.4 millions de dollars, Exum a lui encore 2 ans et 19.2 millions de contrat. Les Cavs vont utiliser leur trade exception de 3.83 millions de dollars (un an pour l’utiliser).

Le Jazz a par ailleurs dans la foulée coupé Jeff Green et signé l’arrière Rayjon Tucker sur un contrat de plusieurs saisons (seul le reste de sa saison 2019-20 est pour le moment garantie). Il tournait à 23.9 points à 49% et 38% à 3-points en G-League avant de rejoindre la franchise NBA.