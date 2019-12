Un premier tour en jeu pour le tournoi de mi-saison ? La NBA pessimiste concernant une des propositions ?

En avril prochain la NBA soumettra aux propriétaires des franchises NBA un vote pour modifier sensiblement le calendrier NBA dans les années qui viennent. En vue de ces votes, la ligue a communiqué il y a quelques jours aux franchises ses propositions, qui sont les suivantes:

Comme le rapportait déjà le NY Times il y a quelques jours, outre le bonus pour les joueurs et les coachs, la NBA discuterait d’offrir un futur tour de draft au vainqueur. Si on en croit le NY Times il s’agirait d’un premier tour de draft. A voir où il serait placé mais ce pourrait être une motivation intéressante et pourrait cependant offrir un choix de plus à une des meilleures équipes de la ligue.

Autre info rapportée par le NY Times, à l’heure actuelle il y aurait de « fortes inquiétudes » concernant la proposition sur la suppression des conférences à partir des demi-finales.

De plus, la NBA aurait précisé dans le mémo donné aux équipes que « des bonus pour les équipes et les fans » étaient encore « à déterminer. »

A noter que la ligue devrait donner plus de précisions aux franchises quant à ses propositions d’ici le All-Star Break.

