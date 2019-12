All-Star Game NBA 2020 : Les votes sont ouverts !

By Christophe Brouet

Voilà, les votes pour désigner les titulaires du All-Star Game NBA 2020 de Chicago sont ouverts et ce jusqu’au lundi 20 janvier à 6h du matin heure française à l’occasion du Martin Luther King Day.

Vous pouvez voter via Google, NBA.com et NBA App comme cela :

Page de vote sur NBA.com (NBA.com/vote) : Vous pouvez déposer un bulletin de vote par jour (par jour signifie sur un intervalle de 24 heures) sur NBA.com/vote via le navigateur de votre ordinateur ou de votre mobile. Les fans peuvent sélectionner jusqu’à deux meneurs / arrières et trois ailiers / intérieurs pour chaque conférence lorsqu’ils choisissent leurs titulaires.

: Vous pouvez déposer un bulletin de vote par jour (par jour signifie sur un intervalle de 24 heures) sur NBA.com/vote via le navigateur de votre ordinateur ou de votre mobile. Les fans peuvent sélectionner jusqu’à deux meneurs / arrières et trois ailiers / intérieurs pour chaque conférence lorsqu’ils choisissent leurs titulaires. L’application NBA : Vous pouvez accéder au bulletin de vote via l’application disponible au téléchargement sur Android et iOS. Il est possible de remplir un bulletin de vote complet par jour et sélectionner jusqu’à deux meneurs / arrières et trois ailiers / intérieurs pour chaque conférence.

: Vous pouvez accéder au bulletin de vote via l’application disponible au téléchargement sur Android et iOS. Il est possible de remplir un bulletin de vote complet par jour et sélectionner jusqu’à deux meneurs / arrières et trois ailiers / intérieurs pour chaque conférence. Google : Votez sur Google.com ou l’application Google Search en cherchant « NBA Vote », « NBA All-Star Vote » ou simplement en cherchant votre joueur ou équipe préférée. Les fans doivent soumettre leurs votes pour 10 joueurs uniques par jour du 25 décembre au 20 janvier.

: Votez sur Google.com ou l’application Google Search en cherchant « NBA Vote », « NBA All-Star Vote » ou simplement en cherchant votre joueur ou équipe préférée. Les fans doivent soumettre leurs votes pour 10 joueurs uniques par jour du 25 décembre au 20 janvier. Google assistant : Les votes seront disponibles via Google Assistant pour la première fois. Depuis n’importe quel appareil utilisant Google Assistant, dites « Google, talk to NBA All-Star ». Les fans doivent soumettre leurs votes pour 10 joueurs uniques par jour du 25 décembre au 20 janvier. Google Assistant est disponible sur ordinateurs, téléphones, enceintes, tablettes et autres appareils connectés.

Il y aura encore l’opération « 2-pour-1 » lors de 5 jours. Les votes des fans seront doublés les 2, 3, 10, 16 et 20 janvier via toutes les plateformes de votes.

Pour la quatrième année consécutive, les joueurs NBA et un panel de médias basket-ball auront leur mot à dire dans la sélection des titulaires pour le All-Star Game. Les fans compteront pour 50% des votes, pendant que les joueurs et le panel des médias compteront pour 25% chacun. Il y aura un point sur les votes des fans les 2, 9 et 16 janvier.

Rappelons que cela permettra de désigner les 10 titulaires, 5 par conférence (connus le 23 janvier). Puis les 14 autres joueurs, 7 par conférence, seront choisis par les coachs (les remplaçants seront connus le 30 janvier). Le joueur qui aura le plus de votes dans chaque conférence sera désigné capitaine et ces deux capitaines procéderont à la sélection des joueurs lors d’une émission diffusée sur TNT.