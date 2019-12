Avec un Jaylen Brown très chaud, les Celtics ne laissent aucune chance aux Raptors 

4ème victoire de suite pour les Boston Celtics, qui ont dominé avec la manière les Raptors à Toronto en cette fin de matinée de Noël. Ils l’emportent 118-102 dans un match bien maîtrisé. Ils portent leur bilan à 21-7 contre 21-10 aux Canadiens.

Les Celtics se sont appuyés sur un excellent Jaylen Brown, auteur de 30 points à 10/13 dont 5/7 à 3-pts dont 16 unités dans le dernier acte. Kemba Walker n’est pas en reste avec 22 points à 8/16 dont 5/10 à 3-pts. Ils compensent le match catastrophique au shoot de Jayson Tatum ; 11 points à 5/18, mais 9 rebonds, 6 passes et une excellente défense. Gordon Hayward ajoute 14 points à 6/9 et 6 passes, Daniel Theis 13 points et Enes Kanter 12 points et 11 rebonds. Les Celtics shootent à 50% dont un 14/33 de loin et captent 12 rebonds offensifs pour compenser leurs 18 ballons perdus. En face les Raptors ne rentrent que 8de leurs tentatives 23 à 3-pts et perdent 16 ballons. Fred VanVleet (27 points à 11/21 dont 2/5 à 3-pts, 4 rebonds, 6 passes et 4 interceptions) et Chris Boucher (24 points à 7/10 dont 3/4 à 3-pts et 6 rebonds) sont les meilleurs Raptors. Kyle Lowry, qui a commencé fort, a été trop discret ensuite avec 14 points à 4/13 dont 3/7 à 3-pts, 8 passes et 5 ballons perdus.

Les champions ont démarré sur les chapeaux de roues dans le sillage de Serge Ibaka, et surtout Kyle Lowry. Ce dernier a planté 2 tirs à 3-pts coup sur coup pour permettre un 10-0 après 2 minutes. En sortie de temps mort, les Celtics ont répondu instantanément avec un 9-0 grâce à Brown et Walker. Un 9-0 qui est devenu un 20-4 pour Boston, dominateurs face à des Raptors en difficulté pour trouver des solutions. Sous l’impulsion de Brown, Walker, Hayward et Kanter, Boston a terminé le quart sur un 28-9 pour mener 28-19.

Le duo Chris Boucher – Rondae Hollis Jefferson a ramené les Raptors à 1 possession et les deux équipes se sont neutralisées en enchaînant les paniers, Boston faisant la course en tête 45-39, 51-45 puis 55-47 grâce à Walker, Kanter, Brown et une bonne présence au rebond offensifs en plus d’une bonne adresse (50%). Les Raptors payaient eux leurs 10 ballons perdus.

Au retour des vestiaires, Tatum, en grande difficulté avec son shoot, a planté un shoot à 3-pts, imité ensuite par Hayward et Walker pour permettre à Boston de faire le break et de mener 66-54. Jaylen Brown y est allé de ses tirs de loin, 2 en 90 secondes, et il a littéralement pris feu. Avec 16 points dans le quart il a permis aux siens de s’envoler 88-69 (27 points à 9/10 après 3 quarts pour lui).

En tout début de dernier quart, les Rapors ont amorcé un début de run avec 4 points rapides, puis une interception, mais MacCaw a raté une opportunité de mettre les siens à seulement 12 unités. Derrière les Celtics ont calmé les ardeurs des champions avec un 6-0 en 45 secondes pour faire passer l’écart à 20 points. Les hommes de Brad Sgtevens ont alors déroulé tranquillement jusqu’au buzzer, empêchant le moindre début de run des Canadiens.