By Christophe Brouet

Le 25 décembre 1992 les Bulls de Michael Jordan recevaient les Knicks de Patrick Ewing. Ce soir-là, comme souvent face aux Knicks, Jordan a pris les choses en main et a écœuré les New Yorkais. Il a mené les siens à la victoire 89-77 avec 42 points à 15/34, 8 rebonds, 5 passes et 3 interceptions