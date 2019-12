Jamal Crawford : « Je ne suis pas à la retraite »

Après deux mois de saison et malgré ses 40 ans, Jamal Crawford attend toujours un coup de fil d’une franchise NBA et balaye l’idée qu’il est à la retraite.

« Je ne suis pas à la retraite. Mais je prends du plaisir à passer du temps avec ma famille. Donc je vois ça comme un verre à moitié plein parce que je peux faire des choses que je ne pourrais pas faire. » Jamal Crawford

La semaine passée il a passé une après-midi à distribuer des jouets à une centaine d’enfants de Seattle, sa ville natale.

« Quand j’étais plus jeune je pensais qu’aller en NBA serait la chose la plus cool du monde. J’en rêvais chaque jour. Mais au fur et à mesure que vous progressez et que vous atteignez cet objectif, alors vous réalisez que la chose la plus cool c’est l’impact que vous pouvez avoir sur les gens, surtout les gamins. Pour moi c’est la chose la plus cool. » Jamal Crawford

Il reste positif malgré sa situation et alors que plus les jours passent et plus son retour en NBA semble s’éloigner.

« Quoi qu’il arrive, je ne peux pas perdre, car soit je retourne en NBA soit je vais être là avec ma famille. » Jamal Crawford

En avril dernier il devenait le plus vieux joueur de l’histoire à planter 50 points dans un match, qui plus en sortie de banc, une première dans l’histoire. Il est aussi le seul joueur de l’histoire à avoir marqué 50 points avec 4 franchises différentes. Malgré ça et malgré sa belle carrière, pour le moment personne n’appelle.

« Je ne suis pas amer. Mais je ne suis pas non plus en mode réflexion sur ma carrière. Pourtant, parfois je m’arrête et je me dis « wow. » Tu as fait une publicité avec Jay-Z et Michael Jordan. Tu avais ta propre chaussure. Il y a des choses vraiment cool qui se sont produites au cours de ce parcours auxquels je n’ai pas trop l’opportunité de penser. » Jamal Crawford

Via Seattle Times